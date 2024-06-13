بـ150 صاروخًا ومسيرة.. هجوم جديد لحزب الله على إسرائيل
أطلقت ميليشيا حزب الله الخميس 150 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، في هجوم واسع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شمل استخدام الطائرات المسيّرة، ردًّا على اغتيال قيادي ميداني بارز في صفوفها.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلًا عن وكالة "الأناضول": "رصِد إطلاق 150 صاروخًا من لبنان على شمالي إسرائيل".
وبحسب القناة الـ"12" الإسرائيلية "بدأت ميليشيا حزب الله بإطلاق النار بشكل متواصل باتجاه الجليل الأعلى وهضبة الجولان، وشمل إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل لطائرات معادية".
وتابعت القناة: "حسب التقديرات، تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية خلال القصف".
وأفادت بأنه "نتيجة إطلاق الصواريخ، اندلع حريق في (مستوطنة) كتسرين، وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن بلاغات وردت عن اندلاع حرائق في وسط وشمال الجولان إثر اعتراض الصواريخ".
فيما ذكرت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، عبر منصة "إكس"، أنه "عقب صفارات الإنذار في قطاع هضبة الجولان، أفادت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفون بإصابة شخصين بشظايا وجروح طفيفة".
أما الشرطة الإسرائيلية فقالت، في بيان، إنها تلقت بلاغات عن سقوط صواريخ في مواقع عدة بمنطقة لواء الشّمال العسكري.
والأربعاء، أطلقت ميليشيا "حزب الله" على إسرائيل 215 صاروخًا وطائرة مسيّرة، في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات بين الجانبين في الـ8 من أكتوبر/ تشرين الأول.