لماذا تتمسّك الجزائر بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون؟

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قد أعلنت في 22 يونيو/حزيران الماضي، أن الجزائر طلبت رسميا الانضمام إلى بنك التنمية الجديد – أو بنك بريكس – للحصول على مساهمة أولية قدرها 1.5 مليار دولار، ولم ترشح أي معلومات حول تقدم هذا الطلب في الوقت الحالي.

ومن حيث الجوهر، فإن الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيشكل "خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الدولية من حيث تنويع شركائها التجاريين، وتعزيز الروابط السياسية والتعاون الأمني" كما "تمثل منظمة شنغهاي للتعاون للجزائر منصة للتأثير والتعاون في المنطقة، بهدف تعزيز التعاون ثلاثي الأبعاد، السياسي والاقتصادي والامني، بين أعضائها" بحسب "جون أفريك".

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة إقليمية تتكون من دول آسيوية مثل الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى روسيا والهند وباكستان، ومنذ إطلاقها في عام 2001، تغير حجم المنظمة التي تعمل لصالح طرق الحرير الجديدة.

وأشرفت بشكل خاص على العديد من مشاريع الطاقة ــ بما في ذلك خط الأنابيب الصيني الروسي بقيمة 55 مليار دولار ــ وعملت ضد الاعتماد على الدولار الأمريكي من خلال تفضيل العملات الوطنية في التجارة الثنائية".

ويتابع التقرير: "لكن يجب توضيح معطى رئيس واحد، وهو أنّ الجزائر لا تقع في قارة آسيا، ولذلك فإن النهج الذي تتبعه السلطات الجزائرية قد يكون مفاجئا، وينبغي في كل الأحوال أن تتم دراسته في ضوء سلسلة من الشروط من قبل المنظمة الآسيوية"، مشيرا إلى "التقارب السياسي والاقتصادي، مع اعتبار أهداف منظمة شنغهاي للتعاون المعيار الرئيس، وهو الشرط الذي تعتقد الجزائر أنها قادرة على الاستجابة له".

وأشارت "جون أفريك" إلى أنّ هذه الثقة مستمدّة من "ثبات جهود الجزائر في مواصلة نضالها لتحقيق أهدافها النبيلة نحو إقامة نظام عالمي جديد"، وفق ما صرّح به عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها في يوليو/ تموز الماضي 2022".

كما أنّه من الضروري أيضا الحصول على موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الحالية.