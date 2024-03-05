رئيس الإمارات يستقبل أمير الكويت لدى وصوله أبوظبي (صور)

وكان في مستقبلي أمير الكويت أيضًا الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت، وفق وكالة أنباء الإمارات.