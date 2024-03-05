رئيس الإمارات يستقبل أمير الكويت لدى وصوله أبوظبي (صور)
استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي وصل أبوظبي في زيارة دولة.
ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن عددًا من الطائرات العسكرية الإماراتية رافقت الطائرة التي تقل أمير الكويت لدى دخولها أجواء الدولة "ترحيباً بضيف البلاد الكبير".
وأشارت الوكالة إلى أن "قائد السرب استأذن" أمير الكويت بمرافقة طائرته إلى مطار الرئاسة في أبوظبي "مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات".
وكان في مستقبلي أمير الكويت أيضًا الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت، وفق وكالة أنباء الإمارات.
ووصل مع الشيخ مشعل وفد رسمي من الكويت، بحسب "وام".