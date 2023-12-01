"معاريف" تكشف حقيقة شعبية نتنياهو بعد عودة بعض الرهائن

أجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاع رأي، للأسبوع السابع على التوالي، لقياس اتجاهات الشارع الإسرائيلي إزاء تطورات الحرب على غزة، لافتة إلى أن استطلاع اليوم يأتي على خلفية صفقة الأسرى التي أدت إلى إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين.

ولاحظ فريق الاستطلاع الذي أجرته شركة لازار للبحوث، بناءً على طلب معاريف، ونُشرت نتائجه، اليوم الجمعة، تحولًا طفيفًا في توجهات الرأي العام الإسرائيلي، ورصد تراجعًا في موقف كتلة المعسكر الرسمي الائتلافية، بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، لصالح حزب الليكود، الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفي إجابة عن سؤال: "لمن ستصوت لو أجريت الانتخابات العامة اليوم؟"، منح المشاركون في الاستطلاع كتلة "المعسكر الرسمي"، المحسوبة على وسط يمين الخريطة السياسية، والمنضمة للائتلاف عقب الحرب 40 مقعدًا، بعد أن كانت قد حققت 43 مقعدًا في استطلاع الجمعة الماضي.

وكانت تلك الكتلة الوسطية، التي تضم مكونًا يمينيًا، هو حزب "أمل جديد" بزعامة الوزير بلا حقيبة، جِدعون ساعَر، قد حققت قبل أسبوعين 42 مقعدًا، وفي استطلاع سابق قبل 3 أسابيع حققت 40 مقعدًا، ما يعني أنها عادت هذا الأسبوع إلى نفس النتيجة التي حققتها قبل الهدنة وقبل تبادل الأسرى.