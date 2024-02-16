واشنطن: الحوثيون يقوضون الجهود الدولية للحل في غزة
قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ إن ما تفعله ميليشيات الحوثيين يقوض الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، وعلى وجه التحديد بشأن الحرب الجارية في غزة.
وفي حوار مع موقع "العربية نت" بالإنجليزية، أضاف ليندركينغ إن تلك الميليشيات "ليست جزءًا من تلك الجهود أو المناقشات بشأن غزة، وأن ما تفعله يخلق "مزيدًا من المشاكل لتلك الجهود".
وقال ليندركينغ إن الضربات الأمريكية ستتواصل ضد الحوثيين، حتى تتوقف هجماتهم في البحري الأحمر، ووصف تلك الضربات بأنها "ناجحة جدًا في تقويض القدرة العسكرية للحوثيين".
وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن "الحوثيين يدعون أنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل" مؤكدًا أنه "كانت هناك حالات متعددة بضرب سفن لا علاقة لها بإسرائيل".
ورأى أن ذلك يؤدي إلى عزلة الحوثيين، فهم بحسب تعبيره "يصنعون أعداءً لهم من العديد من البلدان التي تصطف لإدانة هجماتهم المتهورة".
ووصف تلك الهجمات بأنها "طريقة غير ملائمة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة".
دور إيراني
ووصف ليندركينغ الدور الذي تؤديه إيران بأنه "سلبي" قائلاً إن القوات الأمريكية اعترضت شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.
وردًا على سؤال عن الرسالة التي ترسلها إيران بمواصلة تزويد الحوثيين بالأسلحة، قال ليندركينغ إنها "لا تظهر إلا نوايا الإيرانيين الخاطئة"، وأضاف: "إنهم لا يأمرون الحوثيين بالتوقف، بل يساعدون ويسهلون تلك الضربات على السفن"، داعياً طهران إلى "التوقف عن تأجيج الصراع في البحر الأحمر".