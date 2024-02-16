واشنطن: الحوثيون يقوضون الجهود الدولية للحل في غزة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ إن ما تفعله ميليشيات الحوثيين يقوض الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، وعلى وجه التحديد بشأن الحرب الجارية في غزة.

وفي حوار مع موقع "العربية نت" بالإنجليزية، أضاف ليندركينغ إن تلك الميليشيات "ليست جزءًا من تلك الجهود أو المناقشات بشأن غزة، وأن ما تفعله يخلق "مزيدًا من المشاكل لتلك الجهود".

وقال ليندركينغ إن الضربات الأمريكية ستتواصل ضد الحوثيين، حتى تتوقف هجماتهم في البحري الأحمر، ووصف تلك الضربات بأنها "ناجحة جدًا في تقويض القدرة العسكرية للحوثيين".