مقتل 26 فلسطينيا معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي على خان يونس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن نحو 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال قتلوا في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وطلبت خمس دول موقّعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق بشأن "الوضع في دولة فلسطين"، حسبما أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان، مؤكداً أن مكتبه كان قد فتح تحقيقاً في الوضع هناك.

وتشنّ إسرائيل هجوماً جوّياً وبرّياً وبحرياً لا هوادة فيه على غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت الضربات الإسرائيليّة عن نحو 12 ألف قتيل حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.

وقال خان "تلقّى مكتبي طلباً للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادرا عن الدول الأطراف الخمس: جنوب إفريقيا، بنغلادش، بوليفيا، جزر القمر وجيبوتي".

وأضاف في بيان "بتلقّيه الطلب، يؤكّد مكتبي أنه يُجري حالياً تحقيقاً بشأن الوضع".