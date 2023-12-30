قوات إسرائيلية تتوغل في عمق مخيمات غزة وسط قصف جوي ومدفعي مكثف

واصلت دبابات إسرائيلية توغلها في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه وسط قصف جوي ومدفعي مكثف في استمرار لهجوم دام أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع، وقالت إسرائيل إنه قد يستمر لأشهر أخرى.

وتركز القتال في مخيمات البريج والنصيرات وخانيونس، وكان مدعوماً بغارات جوية مكثفة؛ ما تسبب في امتلاء المستشفيات بعدد كبير من المصابين الفلسطينيين.

وقالت سلطات الصحة في غزة، إن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل 165 فلسطينياً وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.