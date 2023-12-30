قوات إسرائيلية تتوغل في عمق مخيمات غزة وسط قصف جوي ومدفعي مكثف
واصلت دبابات إسرائيلية توغلها في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه وسط قصف جوي ومدفعي مكثف في استمرار لهجوم دام أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع، وقالت إسرائيل إنه قد يستمر لأشهر أخرى.
وتركز القتال في مخيمات البريج والنصيرات وخانيونس، وكان مدعوماً بغارات جوية مكثفة؛ ما تسبب في امتلاء المستشفيات بعدد كبير من المصابين الفلسطينيين.
وقالت سلطات الصحة في غزة، إن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل 165 فلسطينياً وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونشر الهلال الأحمر لقطات مصورة أظهرت مسعفين يهرعون بطفل صغير يغطيه التراب إلى مستشفى ناصر في خانيونس، الذي كان مكتظا بينما كان أحدهم يهتف بأن الطفل "فيه نفس.. فيه نفس".
وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة، إن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 21672 فلسطينيا وإصابة ما يزيد على 56 ألفاً، فضلاً عن فقدان آلاف آخرين تحت أنقاض المباني المدمرة.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة وصحفيون، إن صحفيا فلسطينيا يعمل في قناة القدس الفضائية قتل مع عدد من أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمس الجمعة.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن ذلك يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي إلى 106.