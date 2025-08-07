logo
"قافلة الخمسين".. أسطول أسر الرهائن يبحر من عسقلان إلى غزة (فيديو وصور)

قافلة الخمسين تنطلق من ميناء عسقلانالمصدر: إعلام عبري
فريد كمال
07 أغسطس 2025، 9:40 ص

انطلق اليوم الخميس، أسطول أسر الرهائن الإسرائيليين الذي يحمل اسم"قافلة الخمسين"، من ميناء عسقلان متجهًا جنوبًا إلى مياه قطاع غزة، وستستغرق الطريق حوالي ساعتين. 

وصرح تكتل أسر الرهائن الإسرائيليين، وفق موقع "واي نت" العبري، بأنه "خلال الرحلة، وفي أقرب نقطة من شواطئ غزة، ستُخاطب عائلات الرهائن أبناءها على أمل أن تصل إليهم الرسائل وتمنحهم الأمل"، وفق بيانهم.

وقالت أسر الرهائن خلال الرحلة: "إن التصريحات حول احتلال القطاع وتوسع القتال تُعرّض أبناءنا لخطر الموت والاختفاء الفوري. وإن عودة جميع الرهائن الخمسين إلى ديارهم هي صورة النصر الوحيدة".

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي ردا على مبادرة أسر الرهائن حتى الآن.

 

