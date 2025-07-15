بعد فشل عزله من "الكنيست" الإسرائيلي.. رسالة نارية من أيمن عودة

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة إن "الفاشيين فشلوا" في مسعاهم، وذلك في أول تعليق على فشل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعزله، بسبب منشور أعلن فيه دعمه للاتفاق مع حركة "حماس".

وكتب عودة، وهو رئيس قائمة "الجبهة العربية للتغيير"، على حسابه في منصة "إكس" معلقاً: "اليوم، صوّت الكنيست الإسرائيلي على ما إذا كان سيتم إقصائي من البرلمان. وبكل فخر، يمكنني أن أقول: الفاشيون فشلوا".

وأضاف: "حاولوا إسكاتنا، لكن أصواتنا كانت أعلى. فلسطينيون ويهود، من كل زاوية في هذه الأرض ومن أنحاء العالم، وقفوا وتكلموا ورفضوا أن يتجاهلوا".

وتابع عودة: "سنواصل الوقوف بشموخ ضد الفاشية، ضد حرب الإبادة، وضد الاحتلال. سنقف شامخين. وسننتصر"، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية قد ذكرت أن 73 نائباً في "الكنيست" صوتوا لصالح إقصاء عودة، مقابل 15 صوتوا ضد القرار، في جلسة التصويت التي عُقدت يوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم ذلك التأييد إلا أن عملية الإقصاء لم تنجح، نظراً لاشتراط القانون تصويت 90 نائباً من أصل 120 لصالح قرار الإقصاء، وهو ما لم يتحقق.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الجلسة شهدت غياباً من نواب بارزين، بينهم أعضاء من أحزاب معارضة مثل "هناك مستقبل" (23 نائباً) و"أزرق- أبيض" (8 نواب)، إضافة إلى نواب حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)، وهو أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.