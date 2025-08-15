تعليمات إسرائيلية مفاجئة لتسريع خطة احتلال غزة بالكامل

صدرت تعليمات مفاجئة لألوية الجيش الإسرائيلي النظامية والاحتياطية بالاستعداد لعملية برّية واسعة تُسرع خطة احتلال قطاع غزة بالكامل، في خطوة تأتي بعد نحو أسبوع من موافقة مجلس الوزراء على خطة احتلال مدينة غزة.

تُشير التعليمات المفاجئة إلى أن عملية ستنطلق، في شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، في تقديم لموعدها، الذي كان مُقررًا أن يكون في ذكرى هجوم الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن التعليمات المفاجئة تتزامن مع إرسال إسرائيل لكميات وُصفت بـ"القياسية" من المساعدات، في محاولة منها لاستعادة الشرعية الدولية، إلى جانب تغذية الاجتياحات الإسرائيلية في غزة، كما تأتي بالتزامن مع محاولات المستوى السياسي الإسرائيلي تجديد المفاوضات بشأن صفقة مع حركة حماس.

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يستدعي 100 ألف جندي لاحتلال غزة

ورجحت الصحيفة العبرية أن تواصل هذه الألوية، على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة، روتين عملها المخطط له، ولن تشارك في سلسلة من التدريبات والتمارين التي تسبق الاجتياجات البرية، لكن قد يشهد الضباط والجنود، تغييرات في جداولهم الأسبوعية، في إطار التقدم في التحضير لعملية الاحتلال الكامل.

وبحسب الصحيفة العبرية، ستعتمد العملية الواسعة في البداية، على محاولات إسرائيل إجلاء نحو مليون من سكان غزة من مدينة غزة وضواحيها إلى الجنوب، على الرغم من الصعوبات المتوقعة في القيام بذلك، مع احتمالية الاعتماد على الأمم المتحدة كمتعاون مع العملية الإنسانية الكبرى، دون تأكيدات بذلك من الأمم المتحدة.

وحتى الآن، يفي رئيس الأركان إيال زامير بوعوده مع الاحتياط، فلا توجد نية لدى قيادة الجيش للمساس بالإجازة الصيفية لهم، ولكن ليس من المستبعد أن تعرقل نهاية العطلة، التي ستبدأ في رأس السنة العبرية بعد حوالي شهر، بالنسبة لعشرات الآلاف من الجنود في الاحتياط.

ولكن أعلن الجيش أنه سيبذل جهوداً كبيرة لمنح القوات الراحة والهدنة مع تنفيذ العملية بشكل تدريجي وبطيء، والأخذ في الاعتبار القوات النظامية أيضاً، بعد الأعباء الثقيلة التي تضمنت إقامة متواصلة لأكثر من شهرين أو 3 أشهر دون انقطاع في مناطق القتال في غزة في بداية الحرب، وهو ما أثار حينها انتقادات شديدة من قبل أهالي الجنود، وفق الصحيفة.

وعن المرحلة التالية من الاستعدادات الإسرائيلية لخطة الاحتلال الكامل لغزة، ستكون من خلال ترجمة المفهوم العملياتي الذي أقره هذا الأسبوع رئيس الأركان، عن طريق خطط عملياتية ستضعها القيادة الجنوبية لأربع فرق على الأقل، بما في ذلك فرق الاحتياط، بحسب الصحيفة العبرية.

ووفق المتوقع، ستكون هذه الفرق أول من يحاصر مدينة غزة، من جميع الجهات على ما يبدو، وستتقدم ببطء نحو أحيائها الغربية، مع المباني الشاهقة العديدة المتبقية، خاصة في مناطق صبرا، والرمال، والشيخ عجلين.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة الإجراءات القتالية، والتي ستتضمن مناقشات معقّدة حول مراحل التنفيذ، ومواعيد التحرك، والمواقف والعواقب، والتجهيزات اللوجستية، والتدريبات النهائية، وتركيز القوات في منطقة الحدود ومحور نتساريم، بالإضافة إلى الضربات الجوية الأولى.