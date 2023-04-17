السودان.. أكثر من 180 قتيلاً و1800 جريح في 3 أيام من المواجهات

وتنتشر رائحة البارود منذ السبت في العاصمة وترتفع أعمدة دخان أسود كثيف في سمائها، ولازم السكان منازلهم، وسط انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد كبير من المنازل.

وأعلنت نقابة أطباء السودان المستقلّة والمؤيدة للديمقراطية الإثنين مقتل ما لا يقلّ عن 97 مدنيا، سقط 56 منهم السبت و41 الأحد، نصفهم تقريبا في العاصمة.

وأوضحت النقابة في بيان أنّ "365 شخصا أصيبوا" بجروح.

وسبق للنقابة أن أشارت إلى أن حصيلة القتلى في صفوف المقاتلين تعدّ بـ"العشرات"، لكنّ أيًّا من الطرفين لم يعلن عن خسائره البشرية.

وينتشر مقاتلون باللباس العسكري مدجّجون بالأسلحة في شوارع العاصمة التي تملؤها أيضا الآليات العسكرية.

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين البرهان ودقلو المعروف بـ"حميدتي" اللذين أطاحا معا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قبل أن يتحوّل خلافهما السياسي على السلطة خصوصا، إلى مواجهات السبت.