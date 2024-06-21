عقب تهديد "نصر الله".. ما المواقع التي تخشى قبرص استهدافها؟

حددت قناة "الأخبار 12" العبرية الأهداف المحتملة التي يمكن لميليشيا حزب الله اللبنانية استهدافها في قبرص، عقب تهديد أمينها العام حسن نصر الله، يوم الأربعاء الماضي، باعتبار نيقوسيا جزءًا من الحرب المحتملة مع إسرائيل.

وحذّر نصر الله خلال خطاب متلفز، يوم الأربعاء الماضي، من أن الميليشيا ستتعامل مع قبرص بوصفها جزءاً من الحرب لو أتاحت بنيتها التحتية أو فتحت مطاراتها وقواعدها للجيش الإسرائيلي في ضرب لبنان.

ورد الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، بأن بلاده "لا تشارك بأي شكل من الأشكال في الحرب الإسرائيلية على غزة أو جنوب لبنان"، مضيفًا أن "جمهورية قبرص جزء من الحل وليست جزءًا من المشكلة".

وتحاول نيقوسيا احتواء الموقف، وعدم الانجرار إلى الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، ونقلت القناة العبرية عن ناطق باسم الحكومة القبرصية، قوله، يوم أمس الخميس، إن قبرص "لن تسمح لدول أخرى بالعمل العسكري انطلاقًا من أراضيها".