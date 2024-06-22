"عقل بوتين المدبر".. ألكسندر دوغين يطالب بمنح الفلسطينيين سلاحا نوويا

وأضاف أن "روسيا ترفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وتساعدها على تطوير الأسلحة النووية، وتأتي بعد ذلك كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا واليمن.. ناهيك عن إيران".

وأردف دوغين أن "مجرد قول هذا الكلام من دون خوف واعتبار للإسرائيليين يعتبر تحرراً وإنجازاً للبشرية.. أعطوهم صواريخ أرض-جو ليدافعوا عن أهلهم، ونحن لكم من الشاكرين".