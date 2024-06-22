"عقل بوتين المدبر".. ألكسندر دوغين يطالب بمنح الفلسطينيين سلاحا نوويا
طالب الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين، المعروف بمواقفه الناقدة والمعارضة للغرب، اليوم السبت، بمنح الفلسطينيين سلاحاً نووياً.
وقال ألكسندر دوغين، الذي يُطلق عليه الغرب وصف "عقل بوتين المدبر"، في تصريح له، إنه "سيكون من المفيد إعطاء أسلحة نووية للفلسطينيين والصرب".
وأضاف أن "روسيا ترفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وتساعدها على تطوير الأسلحة النووية، وتأتي بعد ذلك كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا واليمن.. ناهيك عن إيران".
وأردف دوغين أن "مجرد قول هذا الكلام من دون خوف واعتبار للإسرائيليين يعتبر تحرراً وإنجازاً للبشرية.. أعطوهم صواريخ أرض-جو ليدافعوا عن أهلهم، ونحن لكم من الشاكرين".