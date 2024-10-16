مع احتدام المعركة البرية.. "البحرية الإسرائيلية" تقصف "حزب الله"

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته البحرية ضربت عشرات الأهداف التابعة لميليشيا "حزب الله" في جنوب لبنان بالتعاون مع القوات البرية.

يأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية 11 غارة على الأقل، بما يشبه حزامًا ناريًّا، استهدف مدينة النبطية ومحيطها جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل رئيس بلدية المدينة، وخمسة آخرين.

أخبار ذات علاقة إطلاق 50 صاروخاً من جنوب لبنان على صفد وحيفا (فيديو)

وشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان شملت بضع بلدات، منها تلة العويضة وكفركلا والطيبة والخيام والعديسة، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن استهداف سلاح الجو وسائل قتالية إستراتيجية لميليشيا "حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية.

جاء ذلك بعد غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 23 شخصًا على الأقل.