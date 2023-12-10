اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ترفض تجزئة القضية الفلسطينية

جددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية رفضها تجزئة القضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها مناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وبشكلٍ عاجل، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار للقطاع.

كما طالب أعضاء اللجنة الوزارية بسرعة تحرك المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤوليته اتجاه حماية المدنيين الأبرياء من آلة القتل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاروا إلى أن الحديث عن مستقبل غزة والقضية الفلسطينية يجب أن يكون عقب الوقف الفوري لإطلاق النار وتهدئة التصعيد العسكري غير المبررة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن.

كذلك شدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الكندية أوتاوا، جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، وذلك بمشاركة وزيري خارجية فلسطين رياض المالكي، وتركيا هاكان فيدان.

يشار إلى أن الحرب على غزة دخلت شهرها الثالث، وسط توقعات باستمرارها أشهراً أخرى بعد، وسط تعنت إسرائيل ورفضها الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو حتى هدنة إنسانية.