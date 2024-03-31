عبد المجيد تبون يوضح أسباب تقديم موعد انتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن قرار إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في 7 أيلول/سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لها، جاء "لأسباب تقنية محضة".

ورفض تبون التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية، كما جاء في مقابلة مع وسائل إعلام محلية مساء السبت.

وقال: "المنطق الأساسي لهذا التغيير هو ان شهر ديسمبر (كانون الاول) ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات. نعرف انه (...) بعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة) تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة وتم تجديد موعد الانتخابات لكن للأسف لم تحدث وتم تمديد" المرحلة الانتقالية.

وأضاف: "الأسباب تقنية محضة ولا تؤثر على سيرورة الانتخابات"، موضحا: "في سبتمبر (أيلول) يكون المواطن أكثر استعدادا للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية ويكون كل الناس قد رجعوا إلى الوطن".