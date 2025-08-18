إسرائيل تلغي تأشيرات دبلوماسيين أستراليين

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الاثنين أنه ألغى تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية، عقب قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية وإلغاء تأشيرة نائب إسرائيلي.

وقالت الحكومة الأسترالية إنها ألغت تأشيرة نائب إسرائيلي ينتمي إلى الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إطلاقه دعوة لمناهضة قيام دولة فلسطينية وحث إسرائيل على ضم الضفة الغربية المحتلة.

أخبار ذات علاقة لمواقفه المتطرفة.. أستراليا تمنع مسؤولا إسرائيليا من زيارتها

وذكر ساعر أن سفير أستراليا لدى إسرائيل أُبلغ بإلغاء تأشيرات الممثلين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية.

وكتب ساعر على موقع إكس: "أصدرت أيضا تعليمات للسفارة الإسرائيلية في كانبيرا بدراسة أي طلب رسمي لإصدار تأشيرة أسترالية لدخول إسرائيل بعناية"، واصفا رفض أستراليا منح تأشيرات لبعض الإسرائيليين بأنه "غير مبرر".

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا نددت فيه بقرار إسرائيل ووصفته بأنه غير قانوني.

أخبار ذات علاقة بشرط "إقصاء حماس".. أستراليا ونيوزيلندا تنويان الاعتراف بدولة فلسطين

وقالت في بيان إنها تندد "بأشد العبارات الإجراء التعسفي الذي أعلن عنه وزير خارجية الاحتلال بشأن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعتبره غير قانوني ويتناقض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي لا تمنح السلطة القائمة بالاحتلال مثل هذه الصلاحية".

ومن المقرر أن تعترف أستراليا بدولة فلسطينية الشهر المقبل، وهي خطوة تأمل في أن تسهم في تعزيز الزخم الدولي فيما يتعلق بحل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن لدى حماس في القطاع.