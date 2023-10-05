هل تنجح خريطة طريق القوى المدنية في إنهاء الحرب السودانية؟

باءت المساعي الداخلية والخارجية، التي تهدف إلى وقف الحرب واستعادة مسار التحول الديمقراطي في السودان، حتى الآن، بالفشل، إذ ما تزال الأزمة مستمرة وسط أوضاع إنسانية سيئة.

وكان آخر هذه المساعي، ما أقدمت عليه الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، حيث سلّمت قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رؤية وخريطة طريق لوقف الحرب، واستعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي في البلاد.. فهل تنجح "الآلية الوطنية" فيما فشلت فيه المبادرات الدولية والإقليمية لوقف الحرب بالسودان؟

من وجهة نظر القيادي بالمؤتمر الشعبي، محمد بدر الدين، فإن "أمر وقف الحرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع ليس بيد البرهان، وأن القوى التي تحرك البرهان لا تقبل وقف الحرب، والآن هي قضية وجود وبقاء بالنسبة لها".

وقال بدر الدين، لـ"إرم نيوز"، إنه "ما يزال في الإمكان النجاة فيما تبقى من وطن، ووقف الحرب، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وإعادة بناء الوطن".