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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: مقتل أدهم جاحوت القيادي بحزب الله في سوريا

الجيش الإسرائيلي: مقتل أدهم جاحوت القيادي بحزب الله في سوريا
عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانيالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أكتوبر 2024، 8:35 م

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، قتل القيادي بفرع مليشيا حزب الله في سوريا، أدهم جاحوت.

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، فإن سلاح الجو قضى على جاحوت بعد غارة على منطقة القنيطرة.

وأشار أدرعي إلى أن جاحوت عضو في وحدة "ملف الجولان" التي تعتبر فرعًا لحزب الله في سوريا.

 

 

وبيّن أنه كان ينقل معلومات من جهات في النظام السوري إلى منظمة حزب الله، ونقل أيضًا معلومات أخرى جمعها على الجبهة السورية من أجل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان".

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