وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب إبقاء جنوب لبنان بعيدا عن التصعيد
دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين، المسؤولين اللبنانيين إلى أن يلعبوا دورهم لمنع جر لبنان إلى الأحداث الإقليمية.
وأضافت كولونا خلال زيارتها بيروت: "يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على إبقاء جنوب لبنان خارج التشنجات، لأن الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة".
ويشهد جنوب لبنان أعمالا عسكرية بين ميليشيات حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية، منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على ما تعرف بـ"مستوطنات الغلاف" الإسرائيلية بمحيط قطاع غزة، وسط خشية من أن تتسع دائرة الصراع في الإقليم وحدوث حرب شاملة.
وأشارت كولونا التي التقت خلال الزيارة، رئيسي مجلس النواب والحكومة وقائد الجيش، إلى أنها توجهت إلى عدد من عواصم المنطقة، "لأن الوضع مقلق وخطير، وأناشد من بيروت تحمل المسؤولية والسيطرة على الوضع".
وقالت كولونا: "إن بلادها تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، مشددة على "وجوب فتح ممر إنساني في غزة لكي تصل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، مثلما دعت إلى "التنبه وعدم الخلط بين حماس والشعب الفلسطيني"، وإلى "الإفراج عن أسرى إسرائيل لدى حركة حماس من دون شروط".