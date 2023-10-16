وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب إبقاء جنوب لبنان بعيدا عن التصعيد

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين، المسؤولين اللبنانيين إلى أن يلعبوا دورهم لمنع جر لبنان إلى الأحداث الإقليمية.

وأضافت كولونا خلال زيارتها بيروت: "يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على إبقاء جنوب لبنان خارج التشنجات، لأن الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة".