بوريل: نحن على أعتاب امتداد رقعة الحرب إلى لبنان

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان، بحسب وكالة "رويترز".

وجاءت تصريحات بوريل بعد أيام قليلة من تهديد ميليشيا حزب الله اللبنانية لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ، "يتزايد خطر تأثير هذه الحرب على جنوبي لبنان، وامتدادها يومًَا بعد يوم".

وتابع "نحن على أعتاب حرب يتسع نطاقها".