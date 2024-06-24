بوريل: نحن على أعتاب امتداد رقعة الحرب إلى لبنان
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان، بحسب وكالة "رويترز".
وجاءت تصريحات بوريل بعد أيام قليلة من تهديد ميليشيا حزب الله اللبنانية لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ، "يتزايد خطر تأثير هذه الحرب على جنوبي لبنان، وامتدادها يومًَا بعد يوم".
وتابع "نحن على أعتاب حرب يتسع نطاقها".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استهدفت ميليشيا حزب الله بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية بأكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة حتى الآن في إطار الأعمال القتالية بينهما، ردًّا على هجوم إسرائيلي تسبب في مقتل قائد كبير في ميليشيا حزب الله.
وقال الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، الأسبوع الماضي إنه حال اندلاع الحرب "لن يكون هناك مكان في إسرائيل بمنأى عن صواريخنا ومسيّراتنا"، وهدد أيضًا قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، ومناطق أخرى بمنطقة البحر المتوسط.
وردّ وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، إنه "من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات لدولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي. نقف إلى جانب قبرص، وسنتصدى جميعًا لكل أنواع التهديدات العالمية من المنظمات الإرهابية".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الوضع بين إسرائيل وميليشيا حزب الله مقلق للغاية، وإنها تعتزم زيارة لبنان قريبًا.