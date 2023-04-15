يونيفيل: توتّر بين أنصار لحزب الله وجنود حرس الحدود الإسرائيلي

دعت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، مساء الجمعة، إلى الهدوء بعد إشكال وقع بين حرس الحدود الإسرائيليين وأنصار لحزب الله كانوا يتظاهرون إحياءً لـ"يوم القدس".

وقالت نائبة المتحدّث باسم يونيفيل كانديس أرديل إنّ عناصر القبعات الزرق "شاهدوا حشداً من 50 أو 60 شخصاً يرشقون الحجارة ويضعون علم حزب الله على السياج الحدودي".

وأضافت أنّ الجيش الإسرائيلي "ردّ بالقنابل الصوتية والدخانية".

وأوضحت أنّ وحدات من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تدخّلت بسرعة لإعادة الهدوء.

وأردفت أرديل: "في هذا الوقت الحسّاس، نحضّ الجميع على الامتناع عن أيّ أعمال يمكن اعتبارها استفزازية ويمكن أن تؤدّي إلى تصعيد الموقف".