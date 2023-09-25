مقتل 18 شخصًا بتجدد اشتباكات قبلية في دارفور

قتل نحو 18 شخصًا بولاية جنوب دارفور غرب السودان؛ إثر تجدد اشتباكات قبلية بين قبيلتي "السلامات" و"البني هلبة" في منطقتي "كبم" و"دمبة".

وكشف بيان صادر عن هيئة محامي دارفور، اليوم الأحد، عن تجدد الاشتباكات بين القبيلتين، ما أسفر عن مقتل نحو 18 شخصًا على الأقل.

وعبرت الهيئة عن قلقها حيال إحراق وتدمير مجموعات مسلحة من قبيلة السلامات منطقة "كبم"، وإعلان السيطرة عليها.