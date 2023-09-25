مقتل 18 شخصًا بتجدد اشتباكات قبلية في دارفور
قتل نحو 18 شخصًا بولاية جنوب دارفور غرب السودان؛ إثر تجدد اشتباكات قبلية بين قبيلتي "السلامات" و"البني هلبة" في منطقتي "كبم" و"دمبة".
وكشف بيان صادر عن هيئة محامي دارفور، اليوم الأحد، عن تجدد الاشتباكات بين القبيلتين، ما أسفر عن مقتل نحو 18 شخصًا على الأقل.
وعبرت الهيئة عن قلقها حيال إحراق وتدمير مجموعات مسلحة من قبيلة السلامات منطقة "كبم"، وإعلان السيطرة عليها.
وناشدت عناصر قبيلتي "السلامات" و"البني هلبة" بالاحتكام لصوت العقل وإيقاف إزهاق الأرواح، مطالبة بإيقاف العناصر التي تمارس القتل والخراب والتدمير بالمناطق التي تشهد صراعات دامية في محلية "كبم".
وشهدت محلية "كبم"، في آب/ أغسطس الماضي، أحداث عنف بين قبيلتي "السلامات" و"البني هلبة" من جهة، و"السلامات" و"الهبانية" من جهة أخرى؛ بسبب اتهامات متبادلة بشأن عمليات سرقة مواشٍ ومركبات.