شهادات قاسية.. الأمطار تزيد معاناة النازحين في غزة

في خضم الحرب الإسرائيلية الكبيرة على قطاع غزة، هناك حروب صغيرة يخوضها سكان القطاع بعيدًا عن عدسات الكاميرا ووسائل الإعلام، وهي حروب تتمثل في المأوى وتوفير الطعام والشراب اللذين باتا شحيحين، عوضًا عن انعدام الأمن والاستقرار داخل محافظات القطاع شماله وجنوبه.

ووسط استمرار الحرب، يشهد قطاع غزة منخفضا جويا قويا، حيث تسبب بسقوط الأمطار الغزيرة فوق رؤوس المواطنين النازحين بمئات الآلاف داخل مراكز للإيواء التي لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء.

ووفق إحصائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) فإن هناك ما يقارب من 600 ألف نازح يسكنون داخل خيام في أوضاع مأساوية للغاية.