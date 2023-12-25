مقتل 16 فلسطينيًا إثر غارة إسرائيلية على غزة

قال مسؤولون في مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، إن 16 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا، وتعرَّضت عدة منازل لأضرار إثر غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع، مضيفين أن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وبلغت حصيلة القتلى جراء القصف والعمليات الإسرائيلية 20424 معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي أعلنت مقتل 166 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان هجوم حماس أودى بنحو 1140 شخصا في إسرائيل. كما خُطف خلال الهجوم 250 شخصا لا يزال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، وفق سلطات الإسرائيلية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي لحماس دول العالم "بالضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي مازال يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".