غارات إسرائيلية مكثفة على رفح (فيديو وصور)
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات مكثفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بقصف الجيش الإسرائيلي سلسلة أهداف في مناطق شمال وشرق وغرب المدينة، إضافة لأجزاء من الشريط الحدودي بين غزة ومصر بشكل متزامن.
كما سمع دوي اشتباكات مسلحة وإطلاق نار من الطائرات المروحية الإسرائيلية خاصة في مناطق شرق رفح.
وعُرف من بين الأماكن المستهدفة مسجد الهدى في مخيم يبنا وسط مدينة رفح، ومنزلين في مخيم الشابورة وفي منطقة خربة العدس شمال المدينة.
ووصل عشرات القتلى والمصابين جراء الغارات إلى مستشفيات الكويت التخصصي ومستشفى أبو يوسف النجار، في حين تواصل الطواقم الطبية عمليات انتشال الضحايا من مواقع القصف.
ونزح مئات الفلسطينيين تجاه مستشفى الكويت، خاصة من أولئك الذين يسكنون في الخيام المقامة قرب مركز المدينة.
وجاء القصف بالتزامن مع تلويح مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتنفيذ عملية اجتياح لمدينة رفح؛ بذريعة تفكيك قوة حماس في المدينة.