غارات إسرائيلية مكثفة على رفح (فيديو وصور)

كما سمع دوي اشتباكات مسلحة وإطلاق نار من الطائرات المروحية الإسرائيلية خاصة في مناطق شرق رفح.

وعُرف من بين الأماكن المستهدفة مسجد الهدى في مخيم يبنا وسط مدينة رفح، ومنزلين في مخيم الشابورة وفي منطقة خربة العدس شمال المدينة.