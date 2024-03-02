الحكومة اليمنية تعلن غرق السفينة روبيمار

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، غرق سفينة الشحن روبيمار، التي تركت عائمة في جنوب البحر الأحمر عقب استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي في 18 فبراير الماضي.

وأعربت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة "روبيمار" عن أسفها لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، مؤكدة أن النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوماً وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة التي تسببت بها المليشيات المدعومة من إيران.



وحملت الخلية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، المليشيات الحوثية، "مسؤولية الكارثة البيئية، وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الإنساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين".

يشار إلى أن سفينة روبيمار البريطانية كانت تحمل على متنها نحو 22 ألف طن متري من الأسمدة المصنفة كـ"خطرة جدًا"، حين استهدفتها الميليشيا الحوثية أثناء مرورها في مياه خليج عدن، ما تسبب بإخلاء طاقمها بعد وقوع أضرار جسيمة في هيكلها، أدى إلى تسرب المياه وغرق جزء منها قبالة مضيق باب المندب.