مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الخليل وينفذون مسيرة هي الأولى من نوعها

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم السبت، منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث نظموا مسيرة هي الأولى من نوعها ضمن احتفالاتهم بالأعياد اليهودية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مئات من المستوطنين اقتحموا منطقة باب الزاوية في الخليل، وقاموا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة عدد منهم.