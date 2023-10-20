فلسطينيون من حاملي الجنسيات الأجنبية يتجمعون عند معبر رفح

تجمع عشرات الفلسطينيين من حملة جوازات السفر الأجنبية، اليوم الجمعة، عند معبر رفح الحدودي مع مصر، المنفذ الوحيد إلى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل "فرانس برس".

وقال محمود أبو مسلم (29 عاما) الذي يحمل الجنسية السويدية وكان ينتظر مع ابنته غزل في كافتيريا المعبر: "قالوا لنا في السفارة توجهوا للمعبر. ننام هنا رغم الخطر".

وأضاف: "نطالب السفارات الأجنبية الأوروبية بمساعدتنا للخروج من هنا".

وقالت غزل البالغة من العمر 7 سنوات: "أريد الذهاب للسويد لأن كل الأطفال يموتون هنا".

أما محمود العطار (70 عاما) الذي يحمل الجنسية الهولندية، وقدم برفقة زوجته وأولاده الخمسة، فأوضح: "قالت لنا الخارجية الهولندية إن السفر ممكن عبر مطار بن غوريون في تل أبيب. لكن كيف سنسافر؟ المعابر مغلقة".

وأضاف: "لا يوجد سوى معبر رفح. ونحن ننام في الشارع. لا أكل ولا شراب. ماذا نفعل؟".