فلسطينيون من حاملي الجنسيات الأجنبية يتجمعون عند معبر رفح
تجمع عشرات الفلسطينيين من حملة جوازات السفر الأجنبية، اليوم الجمعة، عند معبر رفح الحدودي مع مصر، المنفذ الوحيد إلى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل "فرانس برس".
وقال محمود أبو مسلم (29 عاما) الذي يحمل الجنسية السويدية وكان ينتظر مع ابنته غزل في كافتيريا المعبر: "قالوا لنا في السفارة توجهوا للمعبر. ننام هنا رغم الخطر".
وأضاف: "نطالب السفارات الأجنبية الأوروبية بمساعدتنا للخروج من هنا".
وقالت غزل البالغة من العمر 7 سنوات: "أريد الذهاب للسويد لأن كل الأطفال يموتون هنا".
أما محمود العطار (70 عاما) الذي يحمل الجنسية الهولندية، وقدم برفقة زوجته وأولاده الخمسة، فأوضح: "قالت لنا الخارجية الهولندية إن السفر ممكن عبر مطار بن غوريون في تل أبيب. لكن كيف سنسافر؟ المعابر مغلقة".
وأضاف: "لا يوجد سوى معبر رفح. ونحن ننام في الشارع. لا أكل ولا شراب. ماذا نفعل؟".
وفي ما قد يكون إشارة إلى البدء قريبًا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، أزيلت على الجانب المصري من المعبر، كتل خرسانية أقيمت بعد قصف إسرائيلي للمعبر، كما ذكر مصدر أمني مصري لوكالة "فرانس برس"، الجمعة.
وقال مصدر أمني إن المصريين أزالوا ليلا كتلا خرسانية تم تركيبها على الحدود بالقرب من معبر رفح.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن أنه حصل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موافقة على "السماح بعبور ما يصل إلى عشرين شاحنة"، وهو عدد غير كاف، حسب الأمم المتحدة التي تقدّر احتياجات سكان غزة بما لا يقل عن مئة شاحنة يوميا.