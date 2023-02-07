ملك البحرين يعزي الرئيس السوري بضحايا الزلزال
أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، اتصالاً هاتفياً مساء الإثنين مع الرئيس السوري بشار الأسد، قدم خلاله تعازيه للرئيس ولشعب سوريا ولذوي الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية.
وأكد ملك البحرين خلال الاتصال "تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب سوريا وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة وتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في التخفيف من آثار هذا الزلزال وتجاوز هذه الكارثة الطبيعية" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
ومن جانبه، عبر الرئيس السوري عن شكره وتقديره لملك البحرين لما عبر عنه "من مشاعر أخوية طيبة ونبيلة، راجياً الله تعالى أن يحفظ البحرين وشعبها من كل سوء ومكروه".
وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة محافظات في شمال غرب سوريا، إلى 1440 قتيلا مساء الإثنين في حصيلة غير نهائية مرشحة للارتفاع.