ملك البحرين يعزي الرئيس السوري بضحايا الزلزال

أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، اتصالاً هاتفياً مساء الإثنين مع الرئيس السوري بشار الأسد، قدم خلاله تعازيه للرئيس ولشعب سوريا ولذوي الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية.

وأكد ملك البحرين خلال الاتصال "تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب سوريا وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة وتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في التخفيف من آثار هذا الزلزال وتجاوز هذه الكارثة الطبيعية" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".