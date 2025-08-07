خطة أمريكية لنزع سلاح حزب الله على جدول أعمال حكومة لبنان

ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة قدمت إلى حكومة لبنان اقتراحاً يفضي إلى "نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام"، وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب قواتها من 5 مواقع في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة عن نسخة من جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني أن الخطة التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى المنطقة توماس باراك، تحدد أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح الميليشيا التي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء اللبناني يناقش الخطة في جلسته مساء اليوم الخميس.

وأضافت أن وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد بعد على طلب للتعليق، حول الأمر، كما لم يتسنَ للوكالة الوصول إلى وزراء من الحكومة اللبنانية بعد للتعليق.