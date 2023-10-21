مصادر لـ"إرم نيوز": قصف جديد يستهدف قاعدة عين الأسد في العراق
قالت مصادر أمنية عراقية، إن قاعدة عين الأسد غربي البلاد، التي تضم قوات أمريكية، تعرضت لقصف صاروخي جديد وهجوم بطائرة مسيّرة، اليوم السبت.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، خلال حديث لـ"إرم نيوز" أن المعلومات تشير إلى تعرض الجناح العسكري الخاص بالجيش الأمريكي في قاعدة عين الأسد، لهجوم بأكثر من ثلاثة صواريخ وطائرة مسيّرة، وتم التصدي لها بواسطة منظومة الدفاع الجوي الأمريكي.
وأكدت المصادر أنه لا معلومات حتى اللحظة، عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية، بعد فرض القوات الأمريكية إجراءات أمنية في الموقع، بينما فتحت القوات العراقية تحقيقًا لمعرفة موقع إطلاق الصواريخ.
وتعرضت القواعد الأمريكية في العراق، بما في ذلك عين الأسد وفكتوريا قرب بغداد، إضافة لقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيان رسمي.
وكانت ميليشيات عراقية متحالفة مع إيران هددت، الأسبوع الماضي، باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة حماس في غزة.