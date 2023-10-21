مصادر لـ"إرم نيوز": قصف جديد يستهدف قاعدة عين الأسد في العراق

وأكدت المصادر أنه لا معلومات حتى اللحظة، عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية، بعد فرض القوات الأمريكية إجراءات أمنية في الموقع، بينما فتحت القوات العراقية تحقيقًا لمعرفة موقع إطلاق الصواريخ.

وتعرضت القواعد الأمريكية في العراق، بما في ذلك عين الأسد وفكتوريا قرب بغداد، إضافة لقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيان رسمي.

وكانت ميليشيات عراقية متحالفة مع إيران هددت، الأسبوع الماضي، باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة حماس في غزة.