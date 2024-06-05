بينيت: السنوار يمارس "تكتيك القط والفأر" مع إسرائيل
استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، وجود "صفقة حقيقية" لوقف الحرب في غزة، وقال إن زعيم حماس في القطاع، يحيى السنوار، يمارس "تكتيك القط والفأر" لمحاولة استنزاف إسرائيل وإطالة أمد الحرب.
وأكد بينيت أن "السنوار لن يطلق سراح الكثير من الرهائن حقًا. سيحاول إطالة هذه الحرب لأن هذه إستراتيجيته لاستنزاف إسرائيل وهي أيضًا إستراتيجية إيران. وأعتقد أن الطريقة الوحيدة لنا للحصول على صفقة حقيقية على الطاولة هي زيادة الضغط على السنوار، بالضغط وزيادة الجهد في رفح"، بحسب شبكة (سي إن إن).
وردًّا على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، رأى فيه أن "نتنياهو يطيل أمد الحرب لأجل بقائه السياسي"، قال بينيت: "أنا لست في عقل السيد نتنياهو".
وتابع: "أستطيع أن أقول إن الحروب تُربح باستمرارية حاسمة. لا يمكنك تشغيل وإيقاف المفتاح. كنت مقاتلًا لسنوات عديدة، وهذه ليست الطريقة التي تربح بها الحرب. إذا لكمت خصمك، وكان يتأرجح، فعليك أن تركز وتضربه مرة أخرى. لا تمنحه شهرًا للتعافي والعودة قويًا مرة أخرى".
وفيما يتعلق بتهديدات بايدن، شدد بينت على أن "إسرائيل تحترم بايدن وصداقة الولايات المتحدة" وذكر أن "إسرائيل استطاعت في أيام تأمين الحدود مع مصر ومنع حماس من التزود بالعتاد".