جبهة جنوب لبنان تعود للتسخين بعد انتهاء هدنة غزة

استعاد المشهد في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، صور الأيام السابقة لهدنة غزة، التي انسحبت على الجبهة لكنها عادت للتسخين مجددًا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت بعد ظهر اليوم "جسما طائرا مشبوها، اخترق الحدود من جهة لبنان".

وقد انفجر أحد الصواريخ فوق سهل مرجعيون المواجه لمستعمرة المطلة، هذا في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله، في بيان له، أنه استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلّام "بالأسلحة المناسبة.

تلا ذلك قصف مدفعي إسرائيلي لمنطقة اللبونة ووادي حامول وعلما الشعب في القطاع الغربي.

وفي القطاع الشرقي، أطلق الجيش الإسرائيلي من موقع الرادار في مزارع شبعا النيران باتجاه رعاة الماعز، ولم يسجل وقوع إصابات.

وصباحا، مشط الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة محيط موقعه في تلة الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب، فيما واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طلعاته في الأجواء الحدودية وصولا إلى قرى قضاء صور.

وكانت أجواء الترقب الشديد قد خيمت على البلدات الحدودية الجنوبية مع سقوط الهدنة في غزة.

وسجلت حركة مغادرة في أوساط الذين عادوا إلى بيوتهم في وقت الهدنة، قابلها غياب للحركة المعاكسة باتجاه بلدات الشريط الحدودي، التي كانت تنشط عادة في نهاية الأسبوع.

وقالت سوسن، وهي موظفة في شركة خاصة من بلدة عيترون قضاء بنت جبيل، لـ "إرم نيوز"، إن "من عاد لتفقد بيته في وقت الهدنة، عاد أدراجه اليوم وغادر البلدة، تخوفا من اندلاع الحرب مجددا نظرا لعدم تمديد الهدنة".

وعن مغادرتها في هذه الحال؟ أجابت: "باقية بعيترون، مش حابة إنزل، كيف كل شوي بدنا نترك بيتنا، ونقعد هون وهون، هيدي مش حالة، إذا اشتدت الأمور منشوف".

ليست هناك خيارات كثيرة أمام أبناء المناطق الحدودية، الذين توزعوا خلال الحرب عند الأقارب والأصدقاء، قلة استطاعت أن تستأجر منازل بمقابل عالي الكلفة، وأعداد أخرى لجأت إلى مراكز إيواء عامة.

وفي بلدة عيتا الشعب المجاورة عاد من تفقدوا بيوتهم في الأيام السبعة الماضية إلى أماكن سكنهم الجديدة المؤقتة، وقال ناصر، وهو أحد سكان البلدة لـ "إرم نيوز"، إن الناس عادت في الهدنة لأنها تبحث عن الأمان، من أمّن لنفسه مكان إقامة بديلا غادر، ومن ليس بمقدوره بقي في البلدة".

وتميل نسبة كبيرة من الأهالي إلى البقاء في القرى والبلدات رغم الخطر، بدل حياة النزوح والإقامة كضيوف في منازل الآخرين.

والدافع إلى البقاء أيضا هو الالتفات إلى الأرزاق ومحاصيلها، لا سيما أن غالبية المنطقة الحدودية تعتمد في معيشتها على الزراعة.