اليمن.. الزبيدي يكشف عن هيكلة مرتقبة لـ"الانتقالي الجنوبي"

وأوضح الزبيدي أن "الهيكلة ستتضمن استيعاب مكونات جنوبية جديدة بعد انخراطها سابقاً في الحوار الوطني الجنوبي"، مؤكدا أن "المجلس الانتقالي الجنوبي ليس بحزب سياسي، بل كيان جامع لكل الجنوبيين، وسيستوعب ما يمكن استيعابه من الجنوبيين بمختلف توجهاتهم".

والسبت، التقى الزبيدي باللجنة الخاصة المكلفة بالإعداد والتجهيز لهيكلة المجلس الانتقالي، واستمع منها وفقا للموقع الرسمي للمجلس إلى "نتائج الجهود والأعمال التي نفذتها في إعداد لوائح وأنظمة المجلس الانتقالي وهيئاته المستحدثة والقائمة حاليا لتنظيم عملها لتواكب عملية التغيير والتحديث المرتقب في هياكل وآليات عمل هيئات المجلس المركزية والمحلية، وآليات الإشراف والرقابة والتقييم والمحاسبة لأداء الكادر بمختلف مستوياته".