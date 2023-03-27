اليمن.. الزبيدي يكشف عن هيكلة مرتقبة لـ"الانتقالي الجنوبي"
كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عن هيكلة مرتقبة في قوام المجلس ودوائره وهيئاته التنفيذية.
وتطرق الزبيدي في اجتماع موسع عقده مساء الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أسباب وأهداف الهيكلة المرتقبة، وقال إن "الهدف من الهيكلة هو رفع فاعلية عمل المجلس، وتطويره من خلال التجديد، وضخ دماء شابة، ورفع كفاءة الكادر لمواجهة أي تحديات قادمة قد تواجه الجنوب وقضيته العادلة في المجالات كافة".
وأوضح الزبيدي أن "الهيكلة ستتضمن استيعاب مكونات جنوبية جديدة بعد انخراطها سابقاً في الحوار الوطني الجنوبي"، مؤكدا أن "المجلس الانتقالي الجنوبي ليس بحزب سياسي، بل كيان جامع لكل الجنوبيين، وسيستوعب ما يمكن استيعابه من الجنوبيين بمختلف توجهاتهم".
والسبت، التقى الزبيدي باللجنة الخاصة المكلفة بالإعداد والتجهيز لهيكلة المجلس الانتقالي، واستمع منها وفقا للموقع الرسمي للمجلس إلى "نتائج الجهود والأعمال التي نفذتها في إعداد لوائح وأنظمة المجلس الانتقالي وهيئاته المستحدثة والقائمة حاليا لتنظيم عملها لتواكب عملية التغيير والتحديث المرتقب في هياكل وآليات عمل هيئات المجلس المركزية والمحلية، وآليات الإشراف والرقابة والتقييم والمحاسبة لأداء الكادر بمختلف مستوياته".