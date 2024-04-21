اليونيسف: كل 10 دقائق يقتل طفل في قطاع غزة

وأضافت: "أصبح هؤلاء الأطفال وجوهاً للحرب المستمرة، ومن الإصابات المدمرة التي لحقت بهم في الغارات الجوية، إلى الصدمة الناجمة عن وقوعهم في اشتباكات عنيفة، ترسم قصصهم صورة مروعة للعواقب الإنسانية للصراع".

وقتل الجيش الإسرائيلي منذُ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 12 ألف طفل في غارات متفرقة على قطاع غزة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة.

وأشار مراسل "إرم نيوز" في غزة إلى أنه ما زال الآلاف من الأطفال تحت الأنقاض، ولم يتسن لطواقم الدفاع المدني انتشال جثامينهم بعد.