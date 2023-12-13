حادث جديد في محيط مضيق باب المندب

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء عبورها للمضيق.

والسبت الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين المتواجدين عند باب المندب في البحر الأحمر، يحيى سريع، في بيان، إن السفن المتجهة إلى إسرائيل، من أي جنسية كانت، ستصبح هدفًا مشروعًا.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مسؤوليتها أمس الثلاثاء، عن استهداف سفينة تابعة للنرويج بصاروخ بحري، قائلة إنها كانت محملة بالنفط وأنها كانت "في طريقها إلى إسرائيل"، حسبما ذكرت وكالة "سبأ نت" اليمنية التابعة للحوثيين.

إثر ذلك، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): أنها تأخذ الوضع في البحر الأحمر "على محمل الجد" بعد أن أطلق الحوثيون صاروخ كروز على السفينة النرويجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، بات رايدر "إن التصرفات التي رأيناها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وهي خطيرة، ومن الواضح أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وبالتالي فهذه مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا".