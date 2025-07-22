الرئيس التونسي يواجه مستشار ترامب بصور لأطفال غزة الجوعى (فيديو)

عرض الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الثلاثاء على كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، صور لأطفال غزة، تظهر حجم المعاناة التي يعيشونها في القطاع.

وبحسب بيان نشرته صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، تناول اللقاء المجازر التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، وتحدث سعيّد عن سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين الأبرياء.

وعلّق سعيّد على الصور قائلا "أعتقد أنك تعرف هذه الصور جيدا، طفل يبكي ويأكل الرمل في فلسطين المحتلة، صورة من عديد الصور.. يأكل الرمل في القرن الحادي والعشرين.. لم يجد ما يأكله والرمل بين يديه.. طفل على وشك الاحتضار لأنّه لم يجد ما يأكل".

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وشدد الرئيس التونسي على أن "هذه الجريمة الإنسانية غير مقبولة على الإطلاق، متسائلا في هذا السياق "هل هذه هي الشرعية الدولية؟.. الشرعية الدولية تتهاون يوما بعد يوم.. هذه الشرعية ليس لها أيّ معنى حينما ننظر إلى هذه المآسي التي يُعانيها الشعب الفلسطيني في كلّ يوم وفي كلّ ساعة".

وأضاف "آن الآوان لأن تستفيق الإنسانية كلّها لتضع حدّا لهذه الجرائم المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطين"، وتابع بأن "المجتمع الإنساني يُندّد اليوم، بهذه الجرائم، حتى أنه تجاوز المجتمع الدولي الذي بدأ يتهاوى في كلّ أنحاء العالم".