العراق.. المؤبّد لضابط أدين بقتل متظاهرين خلال احتجاجات 2019
أصدر القضاء العراقي الأحد، حكما بالسجن المؤبّد بحقّ ضابط شرطة أدين بتهمة قتل متظاهرين في مدينة الناصرية في جنوب البلاد خلال موجة احتجاجات غير مسبوقة عمّت العراق في 2019 وقابلتها السلطات بقمع دموي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 اندلعت احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين في عموم البلاد واستمرت لعدة أشهر وذلك تنديداً بتدهور البنى التحتية والفساد والبطالة.
وقُتل أكثر من 600 متظاهر وجرح الآلاف خلال تلك الاحتجاجات.
والأحد، حكمت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار وعاصمتها مدينة الناصرية، بالسجّن المؤبّد على الرائد عمر نزار.
وجاء في خلاصة الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" أنّ نزار أدين بتهمة "قتل المجني عليهم مصطفى أحمد عبدالمهدي وجماعته، وإصابة المشتكين محمد ياسر حسين وجماعته، في مدينة الناصرية بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019".
وحوكم نزار بتهمة قتل 21 شخصاً في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عندما فرّقت قوات أمنية اعتصاما لمحتجّين على جسر الزيتون بوسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجرًا والحادية عشر صباحًا، بحسب ما ذكر مستشار المحافظ.
وقدّمت حوالي 95 عائلة شكاوى ضدّ الضابط بتهمة "تورطه بقتل المتظاهرين على جسر الزيتون"، وقد تم الاستماع لمئة شاهد، وفقا للمستشار.