السلطة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل فوري، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن "التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائماً اعتباراً من الآن".