خبير عسكري يكشف لـ"إرم نيوز" أهداف إسرائيل من عزل خانيونس

يسعى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الجولة الثانية من القتال في غزة لاستهداف محافظة خانيونس بشكل محدد، التي تقع في الجزء الجنوبي من القطاع، وتبعد عن القدس مسافة 100 كم إلى الجنوب الغربي.

وتوغل الجيش الإسرائيلي، عصر السبت، بريًا وبشكل مفاجئ في عمق الطريق الواصل بين المحافظتين الوسطى وخانيونس، وقطع الطريق بينهما تمهيدًا لعزل خانيونس عن المحافظات الشمالية لها.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية الشارع الرئيس (شارع صلاح الدين) بين محافظة خانيونس ومحافظة رفح آخر محافظة في القطاع؛ لعزلها عن منطقة الجنوب.