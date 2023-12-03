خبير عسكري يكشف لـ"إرم نيوز" أهداف إسرائيل من عزل خانيونس
يسعى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الجولة الثانية من القتال في غزة لاستهداف محافظة خانيونس بشكل محدد، التي تقع في الجزء الجنوبي من القطاع، وتبعد عن القدس مسافة 100 كم إلى الجنوب الغربي.
وتوغل الجيش الإسرائيلي، عصر السبت، بريًا وبشكل مفاجئ في عمق الطريق الواصل بين المحافظتين الوسطى وخانيونس، وقطع الطريق بينهما تمهيدًا لعزل خانيونس عن المحافظات الشمالية لها.
كما قصفت الطائرات الإسرائيلية الشارع الرئيس (شارع صلاح الدين) بين محافظة خانيونس ومحافظة رفح آخر محافظة في القطاع؛ لعزلها عن منطقة الجنوب.
وقال الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى إن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن محافظة خانيونس تمثل الحصن الأخير لقادة حركة حماس وفصائل المقاومة، ويزعم أنهم يتحصنون داخل أنفاق أسفل المدينة".
وأشار، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى أن مهاجمة وتدمير سبل الحياة في خانيونس، التي تعتبر المحافظة الأكبر من حيث المساحة الجغرافية، تمثل الضربة القاصمة لقطاع غزة".
وبين موسى أن استهداف خانيونس من ناحية عسكرية يأتي في إطار إعدام سبل الحياة فيها بما يحقق من ذلك أحد أهداف الحرب غير المعلنة القائمة على الدفع نحو الهجرة الطوعية في حال تعذرت الهجرة القسرية.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي في عملية فصله لمدينة غزة عن وسط القطاع استخدم المحور ذاته، الذي اعتاد عليه والمعروف سابقًا قبل تنفيذه لعملية تفكيك مواقعه ومستوطناته والانسحاب من غزة بمحور "نتساريم"، وذلك لعدة خصائص جغرافية وديموغرافية تساعده في نشر قواته وتمركزها وممارستها عملية فصل شمال القطاع عن جنوبه.
وأوضح موسى أنه بناءً على ذلك الأساس ينوي الجيش الإسرائيلي استكمال خطته لتقطيع أوصال قطاع غزة بفصل محافظة خانيونس عن المنطقة الوسطى من المحور، الذي كان يسمى محور "كوسوفيم" أو المطاحن، الذي دأب على استخدامه في الفصل قبل انسحابه من غزة عام 2005، وأيضًا لما يتميز به من خصائص جغرافية وديموغرافية تساعده على تمركز قواته وممارستها عملية السيطرة والفصل.
وأكد أن سياسة الفصل والتقطيع تمنح الجيش الإسرائيلي سلطات أوسع على سير تدفق المساعدات من المواد التموينية والوقود، وتزيد من التضييق على السكان، ما يدفعهم إلى المزيد من الرغبة في هجرة قطاع غزة في أول فرصه تتاح لهم، بما يحقق هدفه الرئيسي من الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الاستفراد العسكري بحركة حماس في كل محافظة على حدة، ما يسهل تحقيق أحد أهدافه المعلنة بالقضاء على حكم حماس في القطاع.