العراق يبدأ العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات المثيرة للجدل

بعد استكمال التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية في وقت سابق، بدأ العد التنازلي استعدادًا لإجرائها، نهاية العام الجاري، رغم الجدل الذي أثارته في الأوساط الشعبية الرافضة له على وجه الخصوص، فضلًا عن التصدعات التي أحدثتها بين الكتل السياسية.

وكان مجلس النواب العراقي قد استكمل، أواخر شهر آذار/مارس، التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، في جلسة حضرها 189 نائبًا. ووسط أجواء مشحونة تحت قبة مجلس النواب، عاقب رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، نوابًا، ووجّه باستئناف فوري للتصويت.

وفي الوقت الذي انشغلت فيه الكتل السياسية العراقية باختيار مرشحيها لانتخابات مجالس المحافظات، بدأت بوادر خلافات سياسية بين تلك الكتل، وداخل الكتلة الواحدة، تلوح في الأفق، لا سيما داخل "الإطار التنسيقي" الذي يعتبر الكتلة السياسية الأهم في العراق.