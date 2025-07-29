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العالم العربي

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن
لحظة إطلاق صاروخ حوثي سابقالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 6:08 م

دوت صفارات الإنذار في عدة مدن إسرائيلية وفي القدس الثلاثاء، فيما أعلن الجيش أنه اعترض مقذوفا أطلق من اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد". 

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ولاحقا، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "الحادثة انتهت". كما أعلنت أنه من الممكن مغادرة الملاجئ.

وصعّدت ميليشيا الحوثي من تهديداتها ضد إسرائيل، وقالت في وقت سابق إنها ستستهدف أي سفن تابعة لشركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، في إطار ما سمّته "المرحلة الرابعة" من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل.

وأعلنت في بيان سابق لها أن جميع "عملياتها العسكرية، ستتوقف، فور توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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