وزيران إسرائيليان يدعوان إلى "حرق" لبنان

دعا وزيران إسرائيليان إلى "حرق" لبنان ردًّا على هجمات ميليشيا حزب الله التي تسببت بحرائق في المناطق الشمالية من إسرائيل.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال، إن ما يحدث في شمال إسرائيل، "إفلاس"، و"تجسيد لنتائج سياسة الاحتواء".

وأضاف أنه "حان الوقت ليحترق لبنان كله"، وفق ما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية.

من جهته توعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.

وقال سموتريتش إن "الإدارة غير الشرعية لمفهوم مجلس الوزراء استمرار مباشر لسياسة الشمول والتناسب، وهي السياسة التي أدت مباشرة إلى السابع من أكتوبر. وبدلاً من الخضوع لحماس، حان الوقت لكي يحترق لبنان كله".

وحول المفاوضات بشأن صفقة التبادل، قال بن غفير "ينبغي على الشاباك ورئيس الموساد أن ينشغلا بقتل الإرهابيين وعدم إجراء المفاوضات".

وواجهت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات داخلية كبيرة لفشلها في احتواء الحرائق بسرعة.