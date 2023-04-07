ميقاتي: لبنان يرفض أي "تصعيد عسكري" ينطلق من أراضيه
أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مساء الخميس، رفض لبنان "أي تصعيد عسكري" من أراضيه، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل إطلاق 34 صاروخا على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها، متهمة مجموعات فلسطينية بالوقوف خلف ذلك.
وشدّد ميقاتي، في بيان، عقب استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على "إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان".
نرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضنا، كما نرفض استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم.
نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال
وأوضح أن بلده "يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه، واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".