ميقاتي: لبنان يرفض أي "تصعيد عسكري" ينطلق من أراضيه

أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مساء الخميس، رفض لبنان "أي تصعيد عسكري" من أراضيه، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل إطلاق 34 صاروخا على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها، متهمة مجموعات فلسطينية بالوقوف خلف ذلك.

وشدّد ميقاتي، في بيان، عقب استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على "إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان".