دعوات لإقصاء عضو في الكنيست يدعم إدانة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

وقَّع أكثر من 70 نائبًا بالكنيست الإسرائيلي على عريضة، تطالب بإقصاء عضو الكنيست عوفير كَسيف، الذي يقود حراكًا داعمًا لتوجه جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.

الحراك الذي يقوده كسيف، وهو نائب يهودي ينتمي لتحالف (الجبهة-العربية للتغيير) المعارض، أسفر حتى الآن عن جمع 200 توقيع لشخصيات عامة ونواب عرب بالكنيست، سوف تُرسَل إلى محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع بدء أولى المداولات، بعد غد الخميس.

وتسبب موقف كَسيف بإجماع نواب المعارضة والائتلاف على إقصائه وسحب عضويته من الكنيست، حيث وقَّعوا خطابًا يطالب بإقالته، منهم 54 نائبًا ائتلافيًّا و22 معارضًا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الليلة الماضية، أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا" النائب عوديد فورير، بدأ حملة ضد كَسيف، منذ صباح أمس الاثنين، وجمع أكثر من 70 توقيعًا من نواب جميع الكتل البرلمانية، بغية إقصاء كَسيف.