دعوات لإقصاء عضو في الكنيست يدعم إدانة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية
وقَّع أكثر من 70 نائبًا بالكنيست الإسرائيلي على عريضة، تطالب بإقصاء عضو الكنيست عوفير كَسيف، الذي يقود حراكًا داعمًا لتوجه جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.
الحراك الذي يقوده كسيف، وهو نائب يهودي ينتمي لتحالف (الجبهة-العربية للتغيير) المعارض، أسفر حتى الآن عن جمع 200 توقيع لشخصيات عامة ونواب عرب بالكنيست، سوف تُرسَل إلى محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع بدء أولى المداولات، بعد غد الخميس.
وتسبب موقف كَسيف بإجماع نواب المعارضة والائتلاف على إقصائه وسحب عضويته من الكنيست، حيث وقَّعوا خطابًا يطالب بإقالته، منهم 54 نائبًا ائتلافيًّا و22 معارضًا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الليلة الماضية، أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا" النائب عوديد فورير، بدأ حملة ضد كَسيف، منذ صباح أمس الاثنين، وجمع أكثر من 70 توقيعًا من نواب جميع الكتل البرلمانية، بغية إقصاء كَسيف.
وعضو الكنيست كَسيف، هو أستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة العبرية، وناشط يساري بارز، وكان كشف عن ملامح خطة ترحيل الغزيين قسرًا من القطاع في مستهل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دخلت شهرها الرابع.
ونقلت الصحيفة عن فورير أن الحراك الذي يقوده كَسيف يعد "خيانة"، وقال: "لا يمكن أن نستمع له مجددًا، بينما دماء جنودنا ومواطنينا تصرخ علينا من تحت الأرض (الأسرى)، لقد اختار في وقت الحرب الانضمام لواحدة من المبادرات الأكثر تدميرًا لأمن إسرائيل".
قانون أساس الدولة الخاص بالكنيست في بنده (42/أ)، النقطة (ج/1) ينص على أنه يمكن لـ 70 عضوًا بالكنيست طلب إقصاء نائب بعد استطلاع رأي المستشار القانوني للبرلمان. ويمكن للمشكو بحقه الاستعانة بفريق محاماة، قبل أن يُعقَد تصويت بالجلسة العامة يتطلب تأييد 90 نائبًا.
لكن رغم نجاح فورير بجمع 70 توقيعًا، من المنتظر ألا تمر الخطوة، إذ أشارت الصحيفة إلى أن الخطوة التي بادر بها النائب فورير ضد كَسيف "لا تستند إلى المعايير القانونية التي تسمح بإقالته من الكنيست؛ إذ يمكن أن تجدي التوقيعات التي يجمعها نفعًا حال كان كَسيف حضَّ على العنصرية أو أعلن تأييد دولة معادية أو منظمة إرهابية وقت الحرب مع إسرائيل، إلا أن كَسيف لم يفعل".
في السياق، أصدر حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) الذي ينتمي إليه كَسيف، ويترأسه النائب العربي أيمن عودة، تعليقًا على خطوات فورير، وردّ بأن "محاولات إقصاء كَسيف تعد اغتيالًا للديمقراطية، وأنه بينما يجلس الداعون للترانسفير حول طاولة الحكومة، فإنهم يحاولون إقصاء نائب يدعو إلى السلام".