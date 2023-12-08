حرب غزة.. أطفال مخيم في رفح يعانون من صراخ البطون الجائعة

يلجأ نازحون في غزة يحتمون بفناء مدرسة في رفح إلى حلول يائسة، مثل تخفيف حليب الأطفال المجفف في كمية كبيرة من الماء، أو إطعام الأطفال وجبة واحدة يوميًا، بسبب عدم توافر ما يكفي من الطعام.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، إن رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، هي المنطقة الوحيدة في القطاع الفلسطيني بأكمله التي تلقت مساعدات محدودة خلال الأيام الأربعة الماضية.

لكن لم يتوفر الطعام الكافي للجميع بعد، وقال الآباء إن أطفالهم يمرضون ويفقدون وزنهم.

يجلس زكريا ريحان على حصيرة أمام خيمة عائلته في مخيم مؤقت للنازحين، وهو يحمل طفله الصغير "يزن"، وزجاجة رضاعة تحتوي على كمية صغيرة من السائل.

وقال ريحان: "هذا في الأساس ماء مع ملعقة من اللبن المجفف، ربما أقل من ملعقة، أي شيء تكون رائحته مثل الحليب فقط، كي أتمكن من خداعه، ليعتقد أنه حليب حتى يمكنه تناوله، لكنه ليس صحيًا، ولا يمنحه أي تغذية".

وأضاف ريحان أن جميع العائلات في المخيم تكافح يوميًا من أجل العثور على الطعام ووسيلة لطهيه.

ومضى قائلًا إنه أكل بقوليات نيئة من علبة جاءت ضمن شحنة مساعدات بسبب عدم وجود وقود لإشعال النار.

وأوضح: "نعم، تأتي مساعدات لكنها ليست كافية على الإطلاق، لا تكفي جميع الأسر، يمكنك الحصول على علبة بقوليات أو علبة لحم لعشرة أشخاص، حتى إذا تناولها شخص واحد فقط، لن تشعره بالشبع".

ومثّل نقص الغذاء مشكلة طيلة الحرب المستمرة منذ شهرين بين إسرائيل وحركة حماس، لكن المشكلة تفاقمت منذ انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعًا في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب تراجع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل من مصر، وعرقلة القتال العنيف لتوزيعها بما في ذلك في جنوب غزة.