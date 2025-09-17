هاجم نتنياهو.. دبلوماسي إسرائيلي سابق يحذر من السيناريو الخطير في غزة

انتقد القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، ألون بينكاس، بشدة سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة، واصفًا إياها بأنها "منفصلة عن أي حسابات مجدية" ومتجاهلة تمامًا للعواقب والتداعيات.

وأكد بينكاس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن العملية الإسرائيلية الجارية في غزة "لا تملك أهدافًا عسكرية واضحة"، محذرًا من أنها ستؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، بما في ذلك الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وأضاف أن استمرار النهج الحالي قد يقود إلى تحول الصراع نحو "حرب عصابات في بيئة مكتظة بالسكان"، ما يعني سيطرة إسرائيل على معظم قطاع غزة دون أفق لإنهاء الحرب أو خطة لإدارته بعد ذلك.

ورأى أن نتنياهو يصر على إطالة أمد الحرب رغم الضغوط الدولية، مشددًا على أن هدفه الأساسي يتمثل في "إدامة الصراع إلى أجل غير مسمى".

كما أشار إلى وجود تناقض بين تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي أكد أن العملية طويلة ومعقدة، وبين الموقف الأمريكي الذي يطالب بسرعة الحسم، وهو ما وصفه بينكاس بأنه "تصور غير واقعي"، مستشهدًا بتجارب العراق وأفغانستان وفيتنام.

وختم القنصل السابق بالقول إن استمرار الحرب سيقود فعليًا إلى "احتلال غزة"، محذرًا من أن إسرائيل "لا يمكنها حكم القطاع دون خطة واضحة لمرحلة ما بعد الحرب".