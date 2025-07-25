ترامب: اعتراف ماكرون بدولة فلسطين "لا وزن له"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن ما أعلنه ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية "لا ثقل له وكلماته لا وزن لها"، على حد تعبيره.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أثناء حديثه عن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة: "لقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف، فحماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولا بد من القضاء على حماس"، وفق قوله.

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وأضاف: "حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، متابعا: "سيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس "، على حد تعبيره.

وأردف: "لقد أسهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة، وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب".

وتابع: "سيكون من الصعب استعادة بقية الرهائن في غزة، لأن حماس تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة"، وفق قوله.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية.

ونشر ماكرون رسالة بعث بها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يؤكد فيها عزم فرنسا على المضي قدمًا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية والعمل على إقناع شركاء آخرين بأن يحذو حذوها.

وقال إنه سيعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد الشهر المقبل.