عبد الله بن زايد: نرفض الانجرار خلف مخططات توفر الغطاء للوجود الإسرائيلي في غزة

استنكر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دعوة الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة، مؤكداً "رفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس، السبت، "تستنكر دولة الإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".